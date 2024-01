Doccia fredda per chi sarà nel mercato libero e non lo sa | 2 categorie di persone che debbono informarsi subito

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il passaggio aldaltutelato è uno snodo complesso, in quanto i cittadini appaiono disorientati sul cambio di regime. L’Isee potrebbe fare una brutta sorpresa a quei clienti che credono di essere nello status di ‘vulnerabili’ e, dunque, contare sul regime agevolato del cd.tutelato. Ma laè dietro l’angolo per non poche. Infatti proprio poco prima di metà gennaio è ufficialmente terminato il regime deltutelato per 5 milioni e mezzo di utenti cd. “non vulnerabili”. Bollette gas, novità2024 (Informazione Oggi)Con questa locuzione la legge intende lenon indigenti, anziane, malate croniche, o residenti in aree disagiate ...

“Questo non è calcio” : prime roventi polemiche a pochi giorni dall’inizio della competizione, doccia fredda per l’edizione della Supercoppa in ... (sportnews.eu)

Berrettini , non c’è davvero pace per il tennista romano: ennesima doccia fredda , meglio mettersi l’anima in pace. L’ odio social che il popolo del ... (ilveggente)

Dopo laarrivata nei giorni scorsi, che ha messo fine alle attese di Como e Varese sulla partita per ottenere i fondi del Pnrr, 26 milioni di euro, destinata alla realizzazione del ...Nei minuti di recupero, tuttavia, arriva ladi Sadio Mané . Senegal avanti, il Camerun di Anguissa non ha alternative alla vittoria nell'ultima sfida contro il Gambia. La Guinea di ..."C'è stato un incontro e ci sono delle novità positive per la città". Il sindaco di Como Alessandro Rapinese ha ...Felicità per gli appassionati di storia e di archeologia, doccia fredda per i commercianti della zona: i lavori di scavo in piazza del Giglio stanno portando alla luce i resti di antichi muri in ...