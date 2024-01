Dobbiamo mantenere la sovranità Netanyahu boccia il piano di Biden

(Di sabato 20 gennaio 2024) Nella telefonata con il presidente americano,ha ribadito la sua contrarietà alla creazione di uno Stato palestinese, affermando che Israele dovrà occuparsi della sicurezza nella Striscia per prevenire minacce future

Lewis Hamilton è apparso davvero motivato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di ... (oasport)

Giovanni Malagò , presidente del CONI, ha così parlato in merito ai sorteggi degli ottavi di Champions delle italiane Giovanni Malagò , a margine ... (calcionews24)

Le notizie di sabato 20 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. Primo colloquio telefonico dopo quasi un mese tra i due leader. Il ... (corriere)

avere le idee chiare, il coraggio di fare scelte innovative e la determinazione difino in fondo gli impegni presi, pensando al bene della città senza sottostare né a logiche né a ...Per me è stato gratificante ideare e realizzare un progetto di sensibilizzazione utile a... Il futuro è dei bambini ed è a loro chepassare messaggi e insegnamenti che li aiutino a ...