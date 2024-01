Diverticolite acuta | che cosa è | con quali sintomi si manifesta e come si cura

(Adnkronos) – La salute di Kate Middleton scuote gli inglesi. “L’atmosfera a Londra è un’atmosfera di allarme , la notizia è arrivata come un ... ()

Kate Middleton , la principessa del Galles, è ancora ricoverata alla London Clinic dopo l'intervento addominale di qualche giorno fa. E a Londra, come ... (ilmessaggero)

C’è massimo riserbo sulla patologia per cui Kate Middleton è stata operata. Una certezza è il lungo periodo di recupero che la principessa del ... (ilfattoquotidiano)

l'ipotesi « diverticolite acuta », la grande paura per la salute della principessa del Galles, i dettagli sui due comunicati: abbiamo parlato con ... (vanityfair)

Ansia e preoccupazione per Kate Middleton. "Sua Altezza Reale la Principessa del Galles è stata ricoverata alla London Clinic per un intervento ... (iltempo)

Kensington Palace ha fatto sapere che la moglie di William ha subito un'operazione senza però scendere nei dettagli, Tuttavia, l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di. ...Si parla di un intervento delicato, forse un' isterectomia o. Kate si sta riprendendo bene, ma non sono stati rilasciati bollettini medici ufficiali . Anche Re Carlo deve ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. L'operazione della principessa ...Almeno 10-15 i giorni di degenza che la principessa Kate Middleton deve trascorrere alla London Clinic, l'ospedale in cui è stata operata all'addome nei giorni scorsi. Kensington Palace ha fatto saper ...