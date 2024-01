Disturbi alimentari | la protesta dopo il taglio dei fondi | “Le briciole del governo non bastano | curarsi non può essere un privilegio”

(Di sabato 20 gennaio 2024) “I dieci milioni di euro annunciati dal ministro della Salute Orazio Schillaci? Sono soltanto, nonnon puòun“. A rivendicarlo attivisti e associazioni riunite nella rete del Fiocchetto Lilla, che sostiene le famiglie delle persone che soffrono didel comportamento alimentare (Dca), scese in piazza a Roma di fronte al ministero della Salute, così come in altre ventotto città in Italia per chiedere piùe strutture per la cura, ma soprattutto l’inserimento nei nuovi Lea deidel comportamento alimentare come capitolo autonomo”. Il motivo? Il precedente fondo da 25 milioni di euro non è stato rinnovato nell’ultima manovra. E al di là delle promesse di Schillaci, che ha anticipato ...

