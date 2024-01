Disturbi alimentari | I social non sono la causa | ma un enorme fattore di rischio

“I dieci milioni di euro annunciati dal ministro della Salute Orazio Schillaci? Sono soltanto briciole , non bastano . curarsi non può essere un ... (ilfattoquotidiano)

Ha evidenziato le differenze tra cibo sano e non sano, sottolineando l'importanza di un equilibrio adeguato, specialmente considerando i rischi diin giovane età. La seconda parte ...Tagli al Fondo, Raia (Pd): 'Il governo nazionale faccia dietrofront' "Azzerata con un colpo di spugna l'intera struttura di assistenza e prevenzione" 'Rivolgo a Padre Fortunato, - ...Il fondo per i disturbi alimentari non è stato `dimenticato´ nel Bilancio: “Era stato istituito in attesa dell'arrivo dei Lea che questo governo ha approvato nel luglio del 2023. Loro sì, i Lea, erano ...Ha evidenziato le differenze tra cibo sano e non sano, sottolineando l'importanza di un equilibrio adeguato, specialmente considerando i rischi di disturbi alimentari in giovane età. La seconda parte ...