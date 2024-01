Discesa Kitzbuehel | vince Sarrazin e Paris è terzo

Il francese trionfa sulla Streif davanti a Odermatt Il francese Cyprien Sarrazin vince lalibera maschile di, in Austria, valida oggi 20 gennaio 2024 per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla Streif, Sarrazin si impone con il tempo di 1'52''96 rifilando quasi un ......IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV START LIST E PETTORALI DI PARTENZA CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024 PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5MASCHILE...Marco Odermatt, terzo ieri, è uno dei grandi favoriti anche oggi e guida la classifica di discesa con 436 punti. Alle sue spalle Sarrazin con 410 e Paris con 269. Gli italiani in gara sono sempre otto ...Una Kitzbuehel nella sua miglior veste, differente da quella di venerdì con una prima discesa andata comunque in scena nella maniera più regolare possibile. La Streif numero 2, in realtà quella ...