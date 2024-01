Diritti e innovazione | priorità e sfide del governo sull’IA nella mappa di Crosetto

Leggi su formiche

(Di sabato 20 gennaio 2024) L’Intelligenza Artificiale in cima all’agenda del. A meno di sei mesi al G7 di Puglia a presidenza italiana, il ministro della Difesa, Guido, torna a ribadire l’importanza e l’urgenza di affrontare, col giusto piglio, un tema destinato a rimanere caldo per gli anni futuri. E che, volenti o nolenti, avrà le sue implicazioni sul mercato del lavoro (qui l’intervista all’ex ministro, Maurizio Sacconi). Sulla questione,si è espresso dalle colonne di Cyber Magazine, periodico di Assintel, l’associazione nazionale delle imprese Ict. “L’Intelligenza Artificiale – è la premessa del ministro – è tra lestrategiche dell’agenda delitaliano. Come annunciato dal premier durante il recente summit di Londra proprio, la consideriamo la più grande ...