Diretta calciomercato | gli affari del giorno | doppio colpo per il Milan | Yildiz verso il rinnovo con la Juve

(Di sabato 20 gennaio 2024) Durante il weekend non si ferma il. Ci avviciniamo alla chiusura della sessione invernale e davvero tutto può ancora accadere. Penultimo weekend die trattative che sono pronte ad entrare nel vivo sia in Italia che in Arabia, dove le squadre sono impegnate per la Supercoppa. Le trattative indel 20 gennaio – Notizie.comL'articolo proviene da Notizie.com.

2024-01-16 10:36:52 Riportiamo di segui to quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Sondaggi, trattative , affari conclusi e in via di conclusione: ... (justcalcio)

Sondaggi, trattative , affari conclusi e in via di conclusione: il Calciomercato si accende. In Serie A e nei campionati esteri è caccia ai rinforzi ... (247.libero)

... è il secondo rinforzo della sessione diinvernale per Pasquale Marino dopo Yayah ... Nello scorso campionato il Reading lo manda in prestito al Genoa con cui centra la promozione...Nomi caldi2024 Juventus, Inter, Milan, Napoli Squadra Trattative in corso Juventus Kean (60%), Djalò (90%), Zielinski (20%), Samarzdic (40%) Inter Taremi (55%%), Buchanan (ufficiale), Zielinski (...Ternana attenta arriva il “treno” Cittadella. I veneti sono in serie positiva da 9 giornate nelle quali hanno vinto la bellezza di 7 partite. Un biglietto da visita da far tremare le gambe di ...Alle ore 16.15 di sabato 20 gennaio si gioca la partita Lecco-Pisa, gara valevole per la ventunesima giornata del campionato di calcio di Serie B 2023-2024. Ecco la guida completa su come seguire la ...