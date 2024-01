Difesa | prossima settimana l' ammiraglio Cavo Dragone in Israele

(Di sabato 20 gennaio 2024) L'Giuseppe, Capo di Stato Maggiore della, nei prossimi giorni sarà inper incontrare il Ministro dellae il Capo di Stato Maggiore dellaisraeliano insieme ad alcuni omologhi di Paesi alleati. Scopo della visita sarà quello di acquisire maggiore consapevolezza sulla situazione nella Striscia di Gaza e sul confine nord trae Libano. La visita si inquadra in una serie di iniziative poste in essere dall'Italia per favorire una progressiva distensione dell'attuale crisi e prevenire un suo ulteriore allargamento. Laitaliana, infatti, è presente nel sud del Libano con circa mille uomini che operano nell'ambito della Missione UNIFIL, per garantire la sicurezza e la ...

... Brambilla cambia e schiera una Juve a trazione anteriore, ma lacompatta del Rimini evita ... era diffidato, salterà lasfida dei bianconeri contro la Spal 28' - Ancora Juve in avanti: ......missione anche quello di rafforzare le relazioni economiche bilaterali e organizzare la...È possibile che nel bilaterale saranno toccati anche lo sviluppo dei rapporti nell'ambito della:...Il difensore, decisivo nelle precedenti partite e in grande crescita, si ferma per un problema al polpaccio e spera di essere a disposizione per la gara da ex contro la Roma in programma la settimana ...L’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato Maggiore della Difesa, nei prossimi giorni sarà in Israele per incontrare il Ministro della Difesa e il Capo di Stato Maggiore della Difesa israeliano ...