Di fronte al Giurì d' onore Meloni smonta le tesi di Conte

Leggi su iltempo

(Di sabato 20 gennaio 2024) La conferma di quanto sostenuto in Parlamento, ovvero che Giuseppe, nel gennaio del 2021, diede l'indicazione di siglare le modifiche al Mes quando il suo governo era già in crisi, con la firma avvenuta a esecutivo in carica solo per gli affari correnti. Il giorno dopo le dimissioni. Laè stata ribadita ieri mattina da Giorgia, durante l'audizione davanti ald'della Camera, l'organo chiamato dal leader del M5S a valutare la correttezza di quanto sostenuto, appunto, dalla premier negli interventi del 12 e 13 dicembre, alla Camera e poi al Senato, divenuti famosi nelle cronache parlamentari per la frase della ratifica «con il favore delle tenebre». Giovedì scorso è stato lo stessoa deporre. Ieri ilha ascoltato per circa un'ora ...