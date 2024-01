Decine di morti per il maltempo negli Stati Uniti

Schianto in autostrada tra un Autobus ed un pulmino , pesantissimo il bilancio : 15 morti e oltre quaranta feriti di cui sette portati in ospedale, le ... (caffeinamagazine)

Wafa: "dia Gaza per bombardamenti di Israele" L'agenzia Wafa ha riferito di "di palestinesi, tra cui donne e bambini, uccisi ed altri feriti in una salva di attacchi israeliani ...Sarebbe infatti di almeno 29il bilancio di intensi raid e violenti combattimenti che ...di famiglie di ostaggi hanno campeggiato tutta la notte sotto la casa privata del primo ministro ...Hamas: 'Dal presidente Usa solo illusioni sullo Stato palestinese'. In un attacco di Israele ucciso capo Guardie iraniane in Siria (ANSA) ...Aerei da guerra israeliani hanno bombardato oggi un edificio residenziale nel quartiere di Mezzeh nella capitale siriana, Damasco. Lo scrive l’agenzia di stampa Wafa citando l’omonima siriana Sana aff ...