Debut lancia il primo brand beauty innovativo sull’inflammaging | ma di cosa si tratta?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 gennaio 2024) In un’epoca in cui l’industria della bellezza è in continua evoluzione,, un marchio incubatrice emergente, che ha recentemente ottenuto un finanziamento di oltre 70 milioni di dollari, ha fatto un passo avanti decisivo con l’avvio del suo, Deinde. Il nome del, che significa “c’è dopo”, è una sottile allusione al suo approccio futuristico alla cura della pelle. Deinde è pronto ad affrontare l'”inflammaging”, un concetto completamente nuovo che collega l’infiammazione cronica al processo di invecchiamento, con una linea di prodotti strategicamente progettati per la cura preventiva.ilL’offerta ...