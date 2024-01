Debito pubblico che schiaccia l’Italia | le colpe dei governi Libro-testamento di Romanello Cantini

'Io non ho mai detto in nessuna sede che l'Italia avrebbe ratificato il Mes, ho letto cose assurde e false. Io ho solo ricordato in sede europea che ... (247.libero)

'Io non ho mai detto in nessuna sede che l'Italia avrebbe ratificato il Mes, ho letto cose assurde e false. Io ho solo ricordato in sede europea che ... (247.libero)

"Il Governo - ha spiegato Urso - in un piano di privatizzazioni, anche per sostenere il, mette in campo alcuni strumenti per acquisire risorse ben garantendo, pero', il controllo ...... poiché le ultime stagioni non avevano riscosso un successo unanime di critica e. Questa ... "Ogni promessa è" si suol dire e lui ha preso la questione alla lettera, ed è interessante ...Il debito pubblico italiano corre senza sosta, si stima che da gennaio tornerà a crescere prima gradualmente poi accelerando nei mesi successivi per superare a giugno 2024 i 2900 miliardi di euro. Ma ...Giancarlo Giorgetti – a Davos – ha cercato di entrare in sintonia con quell’ambiente che gli era nuovo e che forse lo intimidiva, ricordando che il governo intende realizzare in un triennio privatizza ...