De Martino | flirt a sorpresa con Carmen Russo? La showgirl rivela come stanno le cose

(Di sabato 20 gennaio 2024) Curiosa indiscrezione riguardo Stefano De: il conduttore Rai ha uncon? Ecco la verità Nelle scorse ore è esplosa una vera e propria bomba nel mondo del gossip, secondo la quale Deavrebbe avuto uncon la celebre ballerina. Tra le pagine di Nuovoha commentato i rumor di un presuntocon Stefano De. Inconsapevolmente la ballerina ed ex concorrente del Grande Fratello si è trovata in mezzo dei gossip, ma di tutto non ci sarebbe niente di vero. Are dell’esistenza di questi pettegolezzi è stata lei stessa alla rivista, spiegando poistiano davvero le ...

Nella puntata di Striscia La Notizia andata in onda ieri, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro D'oro a Stefano De Martino per i presunti ... (comingsoon)

...la giornalista ha colto subito la palla al balzo per chiederle come ha reagito nel momento in cui sono circolate queste incredibili voci di corridoio sul presuntocon Stefano De. La ...Tanti sono interessati alle sue tormentate vicende amorosa, partendo dal triangolo con Stefano Dee i suoi presunti, tra cui quello più noto con Alessia Marcuzzi. Però purtroppo non ...Tra i personaggi più chiacchierati del momento, a Stefano De Martino è stato attribuito un altro flirt: Carmen Russo. La nota showgirl in un’intervista ha svelato tutta la verità su questo ...Maria De Filippi torna con “C’è posta per te” il 20 gennaio: tra gli ospiti più attesi, ci sono Stefano De Martino e Sabrina Ferilli ...