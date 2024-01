De Luca | dibattito Meloni-Schlein? Ci addormenteremo in piedi

(Di sabato 20 gennaio 2024) Napoli, 20 gen. (askanews) – “Secondo me ciin”. Così, a Bari, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, alla presentazione del suo libro ‘Nonostante il Pd’, con il governatore della Puglia, Michele Emiliano. Deha risposto così a chi gli chiedeva del confronto televisivo in programma fra Ellye Giorgia. “Ho ascoltato la conferenza stampa della– ha aggiunto – stavo tornando in macchina dal Cilento e dopo mezz’ora mi sono addormentando. Mi sono svegliato solo per sentire alcune palle della”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

'Nel Partito democratico non hanno ospitalità gli uomini liberi', ha detto De, come riporta l'AdnKronos, nel corso del. 'Io ho deciso di fare politica avendo fatto una scelta di fondo',...La reazione della rete dimostra come l'emotività riesca a guidare le conversazioni, spesso portando a un intensopubblico che può sfociare in un'ampia gamma di reazioni', spiega..."Nel Partito democratico non hanno ospitalità gli uomini liberi", ha detto De Luca, come riporta l'AdnKronos, nel corso del dibattito. "Io ho deciso di fare politica avendo fatto una scelta di fondo", ...