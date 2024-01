De Luca | Denuncerò Fitto | governo Meloni nemico del Sud | lo sceriffo di Salerno è tornato scatenato

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 20 gennaio 2024) Nell'indifferenza imbarazzante di un PD allo sbando, con una Schlein che sta cercando in ogni direzione l'ancora per la salvezza della sua Segreteria, l'impeto di De, da Napoli con furore sta scatenando le ire di quella parte di sinistra stanca. Il Presidente della Regione Campania, in un lungo