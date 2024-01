De Laurentiis vuol farsi ascoltare dai pm per il caso Osimhen Corsera

(Di sabato 20 gennaio 2024) Dedai pm per il. Lo scrive il Corriere della Sera. La Procura di Roma ha chiuso le indagini che vedono indagato il presidente del Napoli Aurelio Decon l’accusa di falso in bilancio in relazione all’acquisto di Victordai francesi del Lille, nel 2020. È l’atto che prelude di norma alla richiesta di rinvio a giudizio, anche se il presidente azzurro, fanno sapere i suoi legali, aspettava questo passaggio formale per poter chiarire, come prevede la procedura, la sua posizione. Anche facendosi, a breve, dai pm romani a piazzale Clodio. L’operazione di acquisto del centravanti nigeriano, per una cifra che superava i 71 milioni di euro più 10 di bonus, sarebbe stata ...

Il Napoli finora sul mercato si è mosso con cautela, acquistando solo Mazzocchi. De Laurentiis non vuole sbagliare come in estate, quando ha speso ... (napolipiu)

Tra essi, ecco la telefonata fatta ad Aurelio De: il Napoli, dopo l'esonero di Rudy ... Nelle scorse ore incontro con la dirigenza del Al - Shabab cheportare Matteo Politano in Arabia ...Con la loro cessione, Depotrebbe farne due di squadre" Cosa pensa del mercato del ... Per tutto quel che è stato nella mia carriera, questodire anche rivalsa. Inoltre, sono ...Il colloquio tra Mendes e De Laurentiis ha infiammato le la piazza, divisa, sull'arrivo del prode Mourinho. 26 titoli in bacheca, ma per molti ormai bollito. Il portoghese prima di accettare il dorato ...Nell'edizione odierna, Il Mattino dedica spazio in prima pagina all'affare Osimhen, per il quale De Laurentiis è accusato di falso in bilancio "Caso Osimhen, DeLa rischia il processo".