De Laurentiis verso Napoli-Inter | «Dare tempo | no carta carbone!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 20 gennaio 2024) Deha parlato in vista di, finalissima di Supercoppa italiana. Il presidente azzurro ottimista sulla sua squadra. OTTIMISTA ? Aurelio Decettato da Sport Mediaset a Riyad, cosìla finale tra: «Sono sempre stato convinto che ilfosse un bel, ma bisogna dargli. Ogni suo allenatore ha una sua modalità per poter gestire la squadra. Non si può pretendere di fare le cose con lacarbone. Noi da bambini avevamo lacarbone, che ti lasciava cose strane quando tu copiavi. Non è come il digitale, nel modo di allenare non è ancora arrivato».-News - Ultime notizie e ...