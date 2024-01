De Laurentiis sul caso Osimhen | «Tutti sono contro di noi»

(Di sabato 20 gennaio 2024) Le parole del presidente del Napoli Aurelio Detra Mazzarri, reazione della squadre e la vicendaAi microfoni di Mediaset, il presidente del Napoli Aurelio Deha parlato della situazione azzurra tra Mazzarri, la squadra e le indagini sull’acquisto di? La Lega sbaglia a voler mettere bocca e a distrarre il campionato nazionale. Noi abbiamo la Lega, la Federazione, la FIFA, la UEFA ecercano di sminuire e minimizzare il campionato locale nazionale. E vale per ogni stato. Va rivisto il calcio. Del resto non mi va di parlare. osempre stato convinto che il Napoli fosse un bel Napoli, poi bisogna dare tempo a Mazzarri. Ogni allenatore ha una sua modalità che deve riuscire a trasmettere ...

Un’ottima notizia per la dirigenza del Napoli e per Aurelio De Laurentiis . C’entrano gli introiti della Supercoppa Italiana Quanto visto ieri sera ... (spazionapoli)

Aurelio De Laurentiis indagato per falso in bilancio . La Procura di Roma ha chiuso il caso che ha visto il presidente del Napoli al centro delle ... (ilmessaggero)

Aurelio De Laurentiis indagato per falso in bilancio . La Procura di Roma ha chiuso il caso che ha visto il presidente del Napoli al centro delle ... (ilmessaggero)

Il Napoli sfida l’Europa per Georgiy Sudakov : offerta da 40 milioni: le ultime news sulle ‘speranze’ di un nuovo colpo di mercato azzurro. Il ... (napolipiu)

...dalla Procura Federale Figc Giuseppe Chinè sarebbe pronto a chieder alla procura di Roma gli atti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio per il Presidente del Napoli Aurelio De, ...... Andrea Agnelli - Aurelio DeGuido Vaciago su Tuttosport parte dall'inchiesta appena conclusaNapoli per la trattativa Osimhen e si pone le domande che tutti, sopratutto gli juventini, ...Il presidente del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni: 'Bisogna dare tempo a Mazzarri. Ogni allenatore ha una sua modalità ...Falso in bilancio, De Laurentiis e il Napoli sotto accusa. La Juventus segue con una curiosità l’evoluzione delle indagini e dei processi sul caso plusvalenze, soprattutto dopo quanto accaduto lo ...