De Laurentiis sul caso Osimhen | «Non mi va di parlarne»

(Di sabato 20 gennaio 2024) Aurelio De, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset. DesulPossiamo chiederle un commento sulla vicenda legata all’affare-? «La Lega sbaglia a voler mettere bocca e a distrarre il campionato nazionale. Noi abbiamo la Lega, la Federazione, la Fifa, la Uefa e tutti cercano di sminuire e minimizzare il campionato locale nazionale. E vale per ogni stato. Va rivisto il calcio. Del resto non mi va di parlare» Sul Napoli: «Io sono sempre stato convinto che il Napoli fosse un bel Napoli, poi bisogna dare tempo a Mazzarri. Ogni allenatore ha una sua modalità che deve riuscire a trasmettere anche alla squadra. E quindi poi non si può pretendere di fare sempre le cose con la carta carbone, che quando tu copiavi lasciava sempre delle cose ...

Aurelio De Laurentiis indagato per falso in bilancio . La Procura di Roma ha chiuso il caso che ha visto il presidente del Napoli al centro delle ... (ilmessaggero)

