De Laurentiis | “Sono sempre stato convinto che fosse un bel Napoli” | poi le risposte su Mazzarri e l’affare Osimhen

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 20 gennaio 2024) Aurelio Deè tornato a parlare a pochi giorni dalla finale di Supercoppa Italiana: le sue parole sue il casogiorni cruciali per la stagione del. Oltre al mercato che sta regalando rinforzi importanti a Walter, come Cyril Ngonge e Hamed Traoré, gli azzurriimpegnati per preparare al meglio la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Il match è previsto per lunedì sera alle ore 20 e l’arbitro del match sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Una vittoria contro i nerazzurri, oltre a portare un altro trofeo in bacheca e nelle casse delben 8 milioni di euro, regalerebbe nuovo entusiasmo e nuove certezze ai partenopei. Il, infatti, ha perso ogni certezza dopo ...