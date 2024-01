De Laurentiis | “Sempre stato convinto che il Napoli fosse un bel Napoli | bisogna dare tempo a Mazzarri”

Una risalita con Mazzarri su cui, in attesa dell'ultimo atto del torneo contro l'Inter , Aurelio Denon ha mai avuto dubbi. 'Io sonostato convinto che il Napoli fosse un bel Napoli,..." Hocreduto in un Napoli di alto livello " ha affermato Dein un'intervista con Carlo Landoni per SportMediaset. Il presidente del Napoli ha poi sottolineato l'importanza di ...Una risalita con Mazzarri su cui, in attesa dell'ultimo atto del torneo contro l'Inter, Aurelio De Laurentiis non ha mai avuto dubbi. "Io sono sempre stato convinto che il Napoli fosse un bel Napoli, ...Durissimo attacco alla Lega Calcio di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli indagato con l'accusa di falso in bilancio, nell'ambito dell'indagine sulle modalità di acquisto di Victor Osimhen. N ...