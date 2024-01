De Laurentiis ha 20 giorni per difendersi poi i pm decideranno se rinviarlo a giudizio Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 20 gennaio 2024) Deha 20perpoi i pmse. A ricordarlo è ladello Sport. La questione qui riguarda l’acquisto dell’attaccante (Osimhen, ndr) dal Lilla nel 2020 per 71,2 milioni, quando il Napoli spedì in Francia come parziale contropartita quattro giocatori (Karnezis, Palmieri, Liguori e Manzi) valutati circa 20 milioni. Una cifra che ha destato immediatamente sospetti, prima nella Procura federale, poi in quella della Repubblica. A dare il via all’inchiesta erano stati i magistrati di Napoli che a giugno dello scorso anno avevano iscritto il club, il presidente e il Cda nel registro degli indagati, ipotesi di reato dichiarazione fraudolenta e appunto falso in bilancio. Ad agosto l’indagine era stata spostata per ...