De Laurentiis | «Diamo tempo a Mazzarri | non si fanno le cose con la carta carbone»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 20 gennaio 2024) Aurelio De, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset. Sul Napoli: «Io sono sempre stato convinto che il Napoli fosse un bel Napoli, poi bisogna dare. Ogni allenatore ha una sua modalità che deve riuscire a trasmettere anche alla squadra. E quindi poi non si può pretendere di fare sempre lecon la, che quando tu copiavi lasciava sempre dellestrane, non erano mai identiche come si è poi arrivati a fare con la digitalizzazione. Diciamo che il digitale nel modo di allenare non è arrivato ancora» Desul caso Osimhen Possiamo chiederle un commento sulla vicenda legata all’affare-Osimhen? «La Lega sbaglia a voler mettere bocca e a distrarre il campionato nazionale. Noi ...