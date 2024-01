De Caro | Il mio concerto assoluto per Joseph Beuys

... secondo il principio di sussidiarietà,alla dottrina sociale della Chiesa. I territori da cui ... E per favore, vi chiedo di pregare per me, afavore. Grazie! [Benedizione] 1 Messaggio ai ...... ormai un gioco tantoal consigliere Micucci , ma i fatti e le realizzazioni restano, le sue ...la normativa urbanistica sugli interventi ed effettuare una lettura attenta e non faziosa del...Caro Sic, buon compleanno! Oggi avresti compiuto 37 anni e sono sicura che da ogni parte del mondo ti arriverà un pensiero. Non ti deve sorprendere tutto questo affetto che con il passare degli anni, ...Poi con il digitale ho un po' cambiato il mio approccio, sperimentando di più ... "Quando passa qualche animale diverso me ne accorgo, un luogo caro è come un affetto che si costruisce un pezzo alla ...