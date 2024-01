D’Aversa pre Lecce Juve | «Servirà concentrazione Sansone? In questo momento…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 20 gennaio 2024) Le parole in conferenza stampa diin vista della gara che il suodovrà affrontare nella gara contro lantus In conferenza stampa l’allenatore delha voluto parlare della sfida contro lantus. Ecco le dichiarazioni riprese da Tuttomercatoweb. «Per battere lantus serve ovviamente una grande: all’andata abbiamo perso per una palla inattiva. Serviranno coraggio ed intensità; hanno una qualità superiore, ma con intensità e determinazione possiamo metterli in difficoltà. Lasa fare molto bene la fase difensiva, con giocatori fisici ed esperti. Il giudizio sulla bellezza di una partita lo influenza il risultato finale.? Ha fatto mercoledì il primo ...