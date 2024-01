Daspo per dieci tifosi del Manduria Incidenti prima della partita con il Novoli

...ora rimane l'unico denunciatola folle scia di distruzione di domenica scorsa E' arrivato ilurbanoil minorenne responsabile dei gravi atti vandalici avvenuti all'alba di domenica ...L' adolescente al termine della redazione degli atti è stato affidato ai genitori; a suo carico è stata anche redatta informativa di reatola violazione delUrbano, diretta alla Procura ...Per un 39enne manduriano, riconosciuto come capo ultrà, con a carico numerosi analoghi provvedimenti, il Daspo avrà una validità di 10 anni; per altri due tifosi coinvolti. un 49enne ed un 31enne, la ...Inizia domani un ciclo di quattro gare difficilissime per il Gravina, che affronterà nell'ordine, il Nardò al "Giovanni Paolo II", Andria e Altamura al Vicino e infine ...