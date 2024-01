Damascelli | «Inter in corsa su tre trofei? Vi dico le mie percentuali!»

Damascelli perplesso sull’eventuale posizione di Zielinski all’Inter . Il polacco, in estate, potrebbe arrivare in nerazzurro a parametro zero. E ... (inter-news)

sul Giornale: 'Campionato imprevedibile e poco affidabile'. Solo la Juve che misteriosamente gioca martedì può impensierire l'Ci Napoli 13/01/2024 - campionato di calcio serie A / ...Arbitri di San Siro nella bufera , l'campione d'inverno, Milan rinato a Empoli (vittoria in trasferta dopo tre mesi). Ultima ... come sostiene il veterano Tony; ma è pur sempre uno ...Il Milan ha tenuto fede al proprio censo, assenti Mourinho per squalifica e la Roma per sostanza. Partita malinconica, per ritmo e qualità, considerato il parallelo tecnico con il clasico di Spagna do ...Rocchi ha anche parlato delle dichiarazioni assurde avvenute prima di Inter-Verona in riferimento al cambio di designazione. La dura risposta. PROVVEDIMENTI - Prima di Inter-Verona è avvenuto un cambi ...