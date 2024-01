Dalle tecniche per smettere di fumare agli interventi in ospedale | così l’ipnosi cresce in campo medico

Leggi su open.online

(Di sabato 20 gennaio 2024)è una pratica che viene utilizzata per diversi scopi. Molto conosciuta per l’uso che se ne in ambito psicoterapeutico, meno per quello. Negli ultimi anni è aumentato sia il numero di medici e psicologi che cercano di acquisire competenze in questo, sia quello dei pazienti che sempre più spesso mostrano interesse. Sono diverse, infatti, le università che offrono corsi in questo settore. Spessoviene utilizzata perdi, gestire il dolore fisico o prepararsi a un intervento chirurgico. Il dottor Marco Scone è un cardiologo noto in Italia per l’utilizzo di questa pratica durante i suoi. E a Repubblica spiega come riesca a portare il paziente a uno «stato modificato della coscienza». Dal fumo ...