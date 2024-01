Dal Vangelo secondo Marco 1 | 14-20

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 20 gennaio 2024) Oggi la Chiesa celebra la quinta “Domenica della Parola di Dio”, istituita da Papa Francesco e fissata nella terza domenica del Tempo ordinario dal titolo “Rimanete nella mia Parola” (Gv 8, 3) e vuole essere un invito semplice quanto impegnativo, rileggere il nostro tessuto quotidiano alla luce della Parola di Dio. Quella Parola che accompagna da secoli la nostra umanità e che si attualizza giorno per giorno senza che noi riusciamo ad averne piena consapevolezza. A partire da questa domenica la Chiesa avvia un anno di preghiera in preparazione al prossimo Giubileo del 2025; è per questo che ogni domenica ci soffermeremo per accogliere la Parola attraverso una meditazione che possa essere di aiuto a comprendere la presenza di Dio nella nostra vita. Il brano evangelico di questa terza domenica del Tempo Ordinario inizia con una notizia certamente non piacevole per Gesù, «Dopo che ...