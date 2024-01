Da Paola Cortellesi a Messina Denaro | quanto ne sai sulle notizie della settimana? IL QUIZ

(Di sabato 20 gennaio 2024) Negli scorsi giorni si è tornati a parlare di due fatti di cronaca di qualche tempo fa.Lo scorso 16 gennaio cadeva il primo anniversario dell’arresto di Matteo, il boss di Cosa Nostra arrestato nel suo paese natale dopo una lunga latitanza. Mentre martedì mattina l’ex amministratore delegato di Trenitalia si è costituito per la strage di Viareggio che nel 2009 provocò la morte di 32 persone e decine di feriti. Dovrà scontare nel carcere di Rebibbia una pena di 4 anni e due mesi di reclusione. Più recente, invece, l'incidente avvenuto in un ex convento oggi adibito a ristorante dove, durante una festa di nozze, è crollato improvvisamente il solaio. Le persone precipitate hanno fatto un volo di circa 4 metri. Trenta i feriti. Parlando di personalità dello spettacolo, Julio Iglesias è stato fermato all’aeroporto di Punta Cana, dove è stato ...

In realtà già nel 1986 Comencini aveva tratto uno sceneggiato in tre puntate dal libro, ma in questa nuova versione aleggia l'effetto dell'ultimo film di, 'C'è ancora domani', che ha ...Gennaio 19, 2024Intanto Paola Cortellesi, mentre il suo primo film da regista "C’è ancora domani" prosegue nella sua inarrestabile corsa al box office volando oltre i 35 milioni di incasso, ha ricevuto un prestigioso ...Il fenomeno del film di Paola Cortellesi, che da solo, nel 2023, ha assorbito il 25% del box office delle pellicole italiane, ha parzialmente nascosto il disastro del cinema nazionale. Come raccontano ...