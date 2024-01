Cuginette di Caivano | parla la 13enne vittima del branco

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tra lunghe pause di silenzio e qualche momento di distrazione, immersa tra i giochi con i quali l’hanno circondata per alleviarle lo stress, ha ripercorso un incubo di cui non ne ha ancora forse compreso del tutto la gravità. Un racconto di orrori e abusi, reso ieri dalla più grande delle duedel Parco Verde di, vittime di stupri di gruppo e abusi. Le due bambine, di 10 e 12 anni all’epoca dei fatti, per mesi sono state preda di undi ragazzini di poco più grandi di loro, che le hanno sottoposte a ogni tipo di violenza. La più grande delle due, che da poco ha compiuto 13 anni, è stata ascoltata ieri in un ambiente protetto, tra peluche e giocattoli, accompagnata da una psicologa. Per cinque ore, dalle 10 alle 15, ha risposto alle domande dei pm della Procura di Napoli e della Procura per i minori, e da quelle ...