Covid | Bassetti | “Contagi? Forse miliardi | numeri impressionanti ma abbiamo vinto noi”

(Di sabato 20 gennaio 2024) (Adnkronos) – Sono "" idele "ci dicono che è un virus che ha girato veramente tantissimo. I quasi 800 milioni di casi riportati" dai conteggi ufficiali "secondo me sono ampiamente sottostimati perché sono appunto soltanto quelli in qualche modo ufficiali. E' probabile che si dovrebberomoltiplicare per due o probabilmente

...all'Adnkronos Salute da Matteo, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. In un post su X l'esperto aveva condiviso il grafico del contatore mondiale di- 19,...leggi anche, casi in calo ma ospedali sotto pressione per l'influenza I consigli dell'esperto ... leggi anche Influenza H1N1,: "Picco vicino, bisognava vaccinarsi prima" FOTOGALLERY ...'Numeri impressionanti, virus ha girato tantissimo, ma abbiamo vinto noi. Ora dovremo conviverci, ma Covid non è più l'unico grande problema' ...Il direttore della clinica malattie infettive del policlinico San Martino di Genova avverte però che “non è l’unico grande problema” ...