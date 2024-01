Covid | Bassetti | “Contagi? Forse miliardi | numeri impressionanti ma abbiamo vinto noi”

Leggi su italiasera

(Di sabato 20 gennaio 2024) (Adnkronos) – Sono “” idele “ci dicono che è un virus che ha girato veramente tantissimo. I quasi 800 milioni di casi riportati” dai conteggi ufficiali “secondo me sono ampiamente sottostimati perché sono appunto soltanto quelli in qualche modo ufficiali. E’ probabile che si dovrebberomoltiplicare per due o probabilmente per tre. Il che porterebbe il numero totale dei casi a oltre 2di persone nel mondo che hanno avuto questa infezione e naturalmente diluendo la letalità del virus. Perché il numero dei decessi non cambia, mentre se aumenta il denominatore è evidente che scende la percentuale di letalità”. Dopo questi anni “possiamo dire chenoi”. E’ il quadro tracciato all’Adnkronos Salute da Matteo ...