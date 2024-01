Così Pechino ha tentato fallendo di influenzare il voto a Taiwan Report Aspi

Leggi su formiche

(Di sabato 20 gennaio 2024) Le operazioni di influenza cinesi per indebolire i candidati del Partito democratico progressista in vista delle elezioni della scorsa settimana ahanno avuto “un impatto minimo sull’integrità dei risultati elettorali, grazie alla resistenza della società civileese”. A scriverlo è l’Australian Strategic Policy Institute in un rapporto in cui si sottolinea anche il ruolo del governoese “per i suoi sforzi di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle interferenze elettorali e per la repressione di altre attività illecite, come la diffusione di sondaggi falsi”. Ildella scorsa settimana – che ha visto la vittoria di Lai Ching-te del Partito democratico progressista, prossimo presidente e su posizioni molto nette riguardo le minacce cinesi dello status quo dell’isola ...