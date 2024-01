Cosa rischiano il Napoli e De Laurentiis per l’indagine su Osimhen

(Di sabato 20 gennaio 2024) La procura di Roma ha chiuso le indagini sul presidente delAurelio De Laurentis per l’acquisto del calciatore Victor. L’ipotesi di reato è falso in bilancio. L’atto di norma precede la richiesta di rinvio a giudizio. L’operazione di acquisto da 71 milioni secondo i pubblici ministeri Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano è stata gonfiata attraverso plusvalenze fittizie su tre calciatori passati ai francesi del Lille: Ciro Palmieri, valutato 7 milioni, Claudio Manzi (4), Luigi Liguori (4). Nessuno dei tre è mai stato impiegato nella squadra francese. Il procuratore federale Giuseppe Chiné chiederà gli atti ai pm capitolini. La giustizia sportiva aveva all’epoca assolto De Laurentis, ma ora il processo potrebbe riaprirsi.rischia il? Falso in bilancio Il Corriere della Sera spiega oggi ...

