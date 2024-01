Corpo trovato in un casolare della provincia di Ancona | forse è di Andreea Rabciuc | la 27enne scomparsa a marzo del 2022

Il ritrovamento in provincia di Ancona, a poca distanza dal punto in cui la ragazza era stata vista l’ultima volta, dopo una serata trascorsa con ... (repubblica)

Un corpo ridotto allo stato scheletrico è stato rinvenuto nel pomeriggio in un casolare nel territorio di Castelplanio, in provincia di Ancona : si ... (tg24.sky)

Solo l'autopsia potrà confermare se si tratta dei resti della ragazza rumena scomparsa il 12 marzo del 2022 Unin stato scheletrico è statooggi, 20 gennaio, in un casolare a Montecarotto, nell'anconetano. Sul posto i carabinieri, che ipotizzano si possa trattare deldi Andreea Rabciuc, la ...Pezzi di giubbotto e scarpa vicino alfarebbero pensare proprio ad Andreea. Sul posto i carabinieri, la pm della procura di Ancona Irene Bilotta e l'avvocato Giuliani, legale dell'unico ...Un corpo ridotto allo stato scheletrico è stato rinvenuto nel pomeriggio in un casolare nel territorio di Castelplanio, in provincia di Ancona: si sospetta che il cadavere possa essere quello di ...Un corpo ridotto allo stato scheletrico è stato rinvenuto nel pomeriggio in un casolare nel territorio di Castelplanio, in provincia di Ancona. Il cadavere potrebbe essere verosimilmente quello di ...