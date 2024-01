Corinne Clery | ecco chi è il nuovo e misterioso compagno | “Non è famoso ed è vicino alla mia età”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 gennaio 2024) Da un po’ di tempo a questa parte la situazione sentimentale dista dando adito a svariati chiacchiericci nel mondo del gossip. Dopo aver concluso la sua relazione con Angelo Costabile, infatti, la ultra-settantenne pare aver trovato unamore. Con l’exCostabile, evidentemente, le cose non sono andate per il verso giusto, forse perché avevano esigenze completamente diverse. “Non sono più con Angelo“, ha confermato tempo fa al magazine Oggi. “È stata una storia molto carina ma abbiamo 28 anni di differenza, io ho tanti difetti ma non sono cretina”. L’ultima relazione disarebbe iniziata da poco, con una persona che a quanto pare non è nota al mondo dello spettacolo e che, come lei, è po’ più in là con gli anni: “Adesso sono interessata a ...