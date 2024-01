Cori razzisti a Maignan | quello che succede contro Napoli lascia tutti senza parole

“Nel nostro gioco non c’è assolutamente posto per il razzismo: siamo sconvolti . siamo con te, Mike” . Lo ha scritto il Milan su X dopo i Cori ... (sportface)

Molti i messaggi di solidarietà per Mike Maignan e di condanna per i cori razzisti dei tifosi dell’Udinese contro il portiere del Milan I cori ... (calcionews24)

Il portiere del Milan Maignan ha abbandonato il campo per i cori razzisti durante la partita Udinese - Milan, seguito dalla squadra. Anche i giocatori dell'Udinese hanno abbracciato Maignan in segno di solidarietà. L'arbitro ha sospeso la partita e ha invitato alla calma. Episodio da condannare durante il primo tempo Udinese-Milan. Le due squadre sono scese in campo alle 20:45 nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A. Udinese-Milan è stata sospesa al 33' del primo tempo.