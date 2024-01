Cori razzisti a Maignan | la stampa estera | “Scandalo nel calcio”

(Di sabato 20 gennaio 2024) La partita tra Udinese e Milan è stata interrotta dopo pochi minuti a causa deiche i tifosi di casa hanno intonato contro Mike, portiere rossonero. La partita è ripresa regolarmente dopo attimi di incandescenza e una comprensibile e giusta rabbia generale, ma la vicenda ha già fatto il giro del mondo. A riportare la notizia è L’Equipe, ma sono intervenuti anche i giornali spagnoli e inglesi. La Marca afferma: “Un nuovorazzista scuote il, questa volta in Serie A”. Il The Guardian racconta la vicenda, definendo quanto avvenuto come ‘abuso razzista’. SportFace.

“Nel nostro gioco non c’è assolutamente posto per il razzismo: siamo sconvolti . siamo con te, Mike” . Lo ha scritto il Milan su X dopo i Cori ... (sportface)

