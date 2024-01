Coppa di Francia | Lione avanti a fatica | Bergerac battuto 2-1 nel finale

Leggi su sportface

(Di sabato 20 gennaio 2024) Vittoria sofferta per il, che conferma le difficoltà di questa stagione anche indi. L’OL infatti si qualifica per gli ottavi didellanazionale, ma lo fa battendo per 2-1 il. Quest’ultima, squadra che milita nel Championnat National 2 (quarta serie del calcio francese, ndr), sogna per lunghi tratti l’impresa ma alla fine deve arrendersi.in vantaggio nel primo tempo con Fofana, ma prima dell’intervallo i padroni di casa fanno impazzire il pubblico di Limoges con il pareggio firmato da Escarpit. Nella ripresa le cose si complicano per ilquando al 65? Gyeboaho viene espulso lasciando i suoi in dieci uomini. Ilcosì inizia a spingere e alla fine trova al 78? il gol-vittoria ...