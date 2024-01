Coppa d’Africa 2024 | il Mali ferma la Tunisia sull’1-1 Il leccese Rafia in gol

(Di sabato 20 gennaio 2024)non vanno oltre l’1-1 nella seconda giornata del girone E di. Al 10? è Sinoyoko a sbloccare il risultato. E lo fa con un grande diagonale mancino: la palla si infila in rete con l’aiuto del palo, a portiere battuto. Lanon sta a guardare e ilal 20? pareggia il conto. Sugli sviluppi di un cross di Abdi dalla sinistra, il centrocampista sbuca in area e batte l’estremo difensore con un bel tocco di destro. Il risultato non cambia più e a sorridere è ilche rimane imbattuto e sale a 4 punti, lasciando laa quota 1 dopo la sconfitta all’esordio. Nel prossimo turno ildovrà vedersela contro la Namibia. SportFace.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Scendono in campo i giocatori. 20.45 La Tunisia conta una vittoria della Coppa d’Africa nel ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.55 Inni nazionali in corso. 20.50 Scendono in campo i giocatori. 20.45 La Tunisia conta una vittoria ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.52 Mali che inizia alla grande andando in vantaggio con una prodezza di Sinayoko, ma la Tunisia riesce ... (oasport)

L'Angola batte 3 - 2 la Mauritania e sale a 4 punti nel gironedi. Una vittoria preziosa per gli uomini di Goncalves che rimangono imbattuti e si godono un successo prezioso in chiave qualificazione. Al 30 è proprio l'Angola a sbloccare il risultato. ...(Photo by Darren Staples / AFP) Andre Onana, portiere del Manchester United, è tra i convocati del Camerun per la. Ha saltato la prima partita della fase a gironi della competizione a ...