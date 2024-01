Convocati Verona | solo 20 calciatori per Baroni | la decisione su Doig

(Di sabato 20 gennaio 2024) Marcoha convocato 20per Roma-, match valido per la 21esima giornata di Serie A, in programma domani, sabato 20 gennaio...

Daniele De Rossi , nuovo allenatore della Roma, ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida contro l’Hellas Verona, valida per la 21^ giornata ... (sportface)

Oggi l'allenatore delMarco Baroni ha incassato i complimenti di Daniele De Rossi, a livello professionale ma anche umano. Il tecnico gialloblù - orfano di Ngonge ceduto ufficialmente al Napoli - sta gestendo una ......avversaria HellasMister Marco Baroni ha convocato 20 calciatori per Roma - Hellas, ... ELENCOPortieri : Montipò, Perilli, Chiesa Difensori : Magnani, Cabal, Amione, Tchatchoua, ...Oggi l'allenatore del Verona Marco Baroni ha incassato i complimenti di Daniele De Rossi, a livello professionale ma anche umano. Il tecnico gialloblù - orfano di Ngonge ceduto ufficialmente al Napoli ...Mister Marco Baroni ha convocato 20 calciatori per Roma-Hellas Verona, match valido per la 21a giornata della Serie A TIM 2023/24, in programma sabato 20 gennaio alle ore 18, allo stadio 'Olimpico' di ...