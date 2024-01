Contestazione feroce | “Sarà una guerra”

Leggi su cityrumors

(Di sabato 20 gennaio 2024) La tifoseria è arrivata a un punto di non ritorno: la pazienza è finita, gli ultras ce l’hanno con il presidente Il campionato di Serie B ci sta regalando sorprese inaspettate e delusioni impreviste. A conquistarsi lo scettro di maggior sorpresa di questo girone d’andata è stato il Como, club fino a poco tempo fa allenato dallo spagnolo Cesc Fabregas, secondo in classifica.dei tifosi contro la proprietà (Ansa) – Cityrumors.itIn cima alla griglia campeggia il Parma, dato per favorito per tornare in Serie A, mentre dietro agli emiliani lottano squadre come Venezia (secondo a quota 38 punti), Cittadella e Cremonese. Tutte formazioni attrezzate per approdare nel massimo campionato italiano. Per quanto riguarda invece la lotta salvezza, una squadra più delle altre ha deluso, per due motivi essenziali: il primo è che proveniva dalla Serie A e per questo aveva ...