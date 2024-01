Concorso per 9 dirigenti scolastici Regione Valle d’Aosta | domande entro il 10 febbraio

(Di sabato 20 gennaio 2024) Lad'Aosta indice unper titoli ed esami per il reclutamento dinei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche della. La procedura viene indetta in analogia e concomitanza delpernazionale. Il numero dei posti messi a bando è di 9 unità. L'articolo .

... "Prima di partecipare al, con testardaggine e con l'aiuto di un endocrinologo, mi rimisi in forma: e a 18 anni arrivai a pesare 52 chili173 centimetri di altezza". "Oggi Ho delle ......contatto con la malcapitata e la sedicente cartomante sarebbe avvenuto a seguito di un incontro...sedicente maga e il figlio dovranno ora rispondere all'Autorità Giudiziaria del reato di...Nove persone rischiano un processo per danneggiamento fraudolento di beni, in concorso, perchè coinvolte in un'indagine su falsi incidenti stradali, tra Nocera Inferiore e Pagani. A denunciare è stata ...Due sono le categorie in concorso: video inchiesta e radio–podcast d’inchiesta. La giuria presieduta da Giuseppe Giulietti selezionerà quattro progetti finalisti: tre per la categoria video inchiesta ...