Come usare la parola «pedissequamente» | spiegato dall’Accademia della Crusca

(Di sabato 20 gennaio 2024) TrattoPedissequo (da pronunciare con l’accento sulla i) è un aggettivo di origine colta, derivato dal latino ped?s?quus, a sua volta formato da pes, pedis ‘piede’ e dalla radice del verbo s?quor ‘seguire’. Il termine in latino ha valore prevalentemente nominale e indica il ‘servo che accompagna a piedi il padrone’. Anche in italiano pedissequo si trova usato in tal senso nei libri di storia, sianome, sia ancheaggettivo (il servo pedissequo): ha proprio questo significato nella sua prima attestazione, risalente alla fine del secolo XV (un esempio di Girolamo Savonarola segnalato nel GDLI: “Disse Michea al re Acab: Tu vincerai colli pedissequi de’ prìncipi delle provincie. E ragionati questi pedissequi Acab ne trovò 232”). Ricalca il latino la grafia con una sola ...

sfida Draghi-Giorgetti per CDP. Strano a dirsi ma è proprio così perché i due nomi in pole position per la cassa depositi e prestiti sono quelli di ... (ilgiornaleditalia)

sfida Draghi-Giorgetti per CDP. Strano a dirsi ma è proprio così perché i due nomi in pole position per la cassa depositi e prestiti sono quelli di ... (ilgiornaleditalia)

sfida Draghi-Giorgetti per CDP. Strano a dirsi ma è proprio così perché i due nomi in pole position per la cassa depositi e prestiti sono quelli di ... (ilgiornaleditalia)

Forse non tutti sanno che Alexa di Amazon può essere utilizzata anche in funzione antifurto , grazie ad alcuni facili operazioni. I dettagli. Chi ama ... (informazioneoggi)

A Gaza le donne e le ragazze sono costrette a ricorrere a metodi poco sicuri per gestire le mestruazioni, in un contesto di grave carenza di prodotti ... (247.libero)

Deliberano su quale tecnica medica- il modello francese o statunitense - prima di decidere ... prevale la diplomazia e concludono che entrambi i tipi hanno un sapore buonol'altro. Questo ...... ma anche - in qualche modo - di "sensibilità" politica, essendo lui un esponente,Peter Thiel,... Insomma, tout se tient , perla lingua che si parla all'Eliseo.L’intelligenza artificiale (IA) è una disciplina che studia come realizzare sistemi informatici in grado di simulare il pensiero umano. L’IA ha molte applicazioni in vari ambiti, come la comunicazione ...Le afte sono un’ulcera della bocca che può essere trattata con unguenti, creme e collutori specifici. Sebbene questa condizione, di solito, si risolve spontaneamente nell’arco di un paio di settimane, ...