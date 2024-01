Colpo Juve | summit immediato e affondo per la firma | dalla Serie A

Leggi su rompipallone

(Di sabato 20 gennaio 2024) Lantus può mettere a segno unsorprendente, alla luce della più che probabile cessione di Moise Kean all’Atlético Madrid. Un mercato d’attesa per lantus, che ilpiù grosso lo ha piazzato in difesa per ora: si tratta di Tiago Djalò, difensore che arriva dal Lille come grande occasione colta dal dirigente Cristiano Giuntoli. I bianconeri hanno portato a compimento il sorpasso sull’Inter, altra squadra fortemente interessata al centrale, ma la Vecchia Signora ha anticipato tutti sul tempo concludendo il tutto già a gennaio. Novità, però, sono previste anche in uscita: la situazione da monitorare con più attenzione è quella relativa a Moise Kean, che potrebbe partire in prestito. L’Atletico Madrid è pronta ad affondare ilper assicurarsi le sue prestazioni, a titolo temporaneo, ...