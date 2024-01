Colpito da calci e pugni all’uscita di scuola per aver difeso un compagno di classe

Furti nelle case dei calciatori a Roma, svaligiata la casa del giocatore Nicola Zalewski : portati via gioielli e oggetti preziosi. Una nuova ondata ... (ilcorrieredellacitta)

Un ragazzo di 20 anni , Francesco Bacchi , è stato ucciso in nottata nel corso di una rissa scoppiata all'interno della discoteca Medusa di Balestrate ... (ilmessaggero)

Un ragazzo di 20 anni , Francesco Bacchi , è stato ucciso in nottata nel corso di una rissa scoppiata all'interno della discoteca Medusa di Balestrate ... (ilmessaggero)

Tracce di sangue Ci sono tracce di sangue lungo la via Palermo e anche nelle vie laterali setacciate dai carabinieri, nei pressi della discoteca dove ... (247.libero)

...cone pugni, e pertanto contenuta l'azione violenta è stato successivamente ammanettato per poi essere accompagnato in ufficio. All'atto di salire nell'auto di servizio l' uomo haun ...... pochi istanti prima che venisse dato fuoco al corpo, da colpi inferti sia con un corpo contundente al capo, probabilmente una sbarra di ferro, sia conal torace, e solo successivamente era ...Colpito da calci e pugni all’uscita da scuola per aver difeso un compagno di classe schernito da tre studenti. La vittima è una ragazzo di 16 anni. A denunciare il fatto accaduto nel Reggiano – ...La sua colpa sarebbe stata quella di avere difeso un compagno di classe schernito da tre studenti che poi, all'uscita da scuola, lo hanno colpito con calci e pugni tanto da riportare ferite giudicate ...