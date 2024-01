Clermont-Strasburgo Coppa di Francia | 21-01-2024 ore 17 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 20 gennaio 2024) Sedicesimi di finale indie due squadre di Ligue1 si incontrano con ildi Gastien che affronta in casa lodi Vieira. I lanciers vengono dalla pesante vittoria di Nantes, che fa il paio con la vittoria ai rigori contro il Metz nel turno precedente. Squadra in crescita e che può ritrovare gioco e certezze strada facendo nella speranza di blindare InfoBetting: Scommesse Sportive e

Sedicesimi di finale in coppa di Francia e due squadre di Ligue1 si incontrano con il Clermont di Gastien che affronta in casa ... (infobetting)

... Vidy Lausanne, Poitiers, Modena,- Ferrand, Parigi. Nel 2016 realizza la versione italiana dello spettacolo, Prova , con Anna Della Rosa, Laura Marinoni, Luca Lazzareschi e ...... Rennes - Marsiglia SC Feignies - Montpellier Nantes - Stade Lavallois US Orleans - PSG Le Puy Foot 43 Auvergne - US du Littoral de Dunkerque Racing Club de France - Lille...Diciottesima giornata di Ligue 1 inaugurata dalla sfida tra Marsiglia e Strasburgo finita sul risultato di 1-1. Una gara piuttosto equilibrata decisa da ...L'anno nuovo comincia come era terminato il 2023 per il Marsiglia di Gennaro Gattuso, con un pareggio. Veretout e soci portano a sette partite la.