Claudio Baglioni dà l’addio alle scene | “A 60 anni dall’inizio della mia carriera ho deciso di chiudere la mia storia artistica Ci saranno ancora 1000 giorni di musica e di noi | poi mi fermerò”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 gennaio 2024) In occasione delle cinque tappe milanesi (stasera, domenica 21 e domenica 22 gennaio e poilunedì 5 e martedì 6 febbraio) del tour nei palazzetti del progetto “aTuttocuore”,ha convocato la stampa milanese al Forum di Assago per un annuncio importante. “Mio padre mi diceva ‘si scende dal ring da vincitori‘ – ha affermato l’artista – e così hodi fare. A 60mia, era il 1964 quando appena 13enne sono salito per la prima volta sul palco a un concorso di voci nuove a Centocelle, hodi concedermi e concedercidie di noi insieme. Poi concluderò il mio percorso artistico”. Dunque ...